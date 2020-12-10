المغرب... 4096 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 4096 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية صعودا من 2900 أمس، مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 388 ألفا و184 حالة.
كما سجلت 57 وفاة ارتفاعا من 50 حالة أمس، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 6427.
وتماثل للشفاء 3966 مصابا، مما يرفع عدد المتعافين إلى 341 ألفا و685 شخصا.
ويستعد المغرب في الأسابيع القليلة المقبلة لبدء عملية تطعيم ضد كورونا، وقال بيان للقصر الملكي أمس إن اللقاح سيكون مجانيا.
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