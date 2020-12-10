الولايات المتحدة.. انهيار محطة لتوليد الكهرباء في أوهايو

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - انهارت محطة لتوليد كهرباء في ولاية أوهايو الأمريكية، مما أدى إلى محاصرة العديد من العمال في الداخل، بحسب ما ذكرت صحيفة "الإندبندنت".

وذكرت الصحيفة أن محطة Killen المقفلة في مقاطعة آدامز بولاية أوهايو، انهارت أثناء قيام العمال بتفكيك المصنع.

وحضرت على الفور أطقم البحث والإنقاذ إلى الموقع ولم يكشف المسؤولون عن عدد الأفراد المحاصرين تحت الأنقاض.