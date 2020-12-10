الهند ترفض ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح أسترا زينيكا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - نقلت قناة (إن.دي.تي.في) عن مصادر لم تذكرها بالاسم قولها إن هيئة الرقابة على الأدوية في الهند رفضت اليوم الأربعاء التصريح بالاستخدام الطارئ للقاح شركة أسترا زينيكا المرشح للوقاية من كوفيد-19 ولقاح آخر يجري العمل عليه محليا.

قالت المصادر للقناة "لم تتم الموافقة على الاقتراحين في ظل عدم توفر ما يكفي من بيانات السلامة والفعالية في الوقت الحالي. طُلب منهما تقديم مزيد من البيانات".