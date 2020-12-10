الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قامت أجهزة الأمن المصرية بإلقاء القبض على الشخص الذي ظهر وهو يلقي الأموال على المواطنين بأوسيم في الجيزة.
وتبين أنه عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بالجيزة، حيث "ألقى مبلغا ماليا محدودا – فئات صغيرة، تجمع على إثرها بعض المارة بالطريق لاستبيان الأمر، وضبط بحوزته مبلغ مالي محدود من ذات الفئات الصغيرة".
وعلل ما فعله بقصد الشهرة، وأنه كان في طريقه لتوزيع المبلغ المالي المضبوط بحوزته بذات الطريقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكان صاحب فيديو إلقاء الأموال من الشرفة في مصر صبري عبد العزيز، قد قال إنه قرر اعتماد هذه الطريقة بعدما شاهد اللقطة في أحد الأفلام.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر.. القبض على مواطن ألقى أمواله على المواطنين في الشارع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.