وفيات كورونا تتجاوز الـ 200 والإصابات تتخطى 10 آلاف في موريتانيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة الموريتانية مساء أمس الأربعاء أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا تجاوز حاجز الـ 200 حالة بعد وفاة خمسة أشخاص الأربعاء.

وقال المدير العام للصحة سيد ولد الزحاف، في مؤتمر صحفي بنواكشوط حول الوضعية الوبائية في موريتانيا، إنه "تم تسجيل 21 حالة تعافي و5 وفيات و229 إصابة جديدة بفيروس كورونا". وأكدت الوزارة أن المصالح الصحية توصلت لهذه النتيجة بعد إجراء 1743 فحصا. ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في موريتانيا حتى الآن إلى 10105 حالات منها 7925 حالة تعاف و202 وفاة. وأعلنت لجنة متابعة جائحة كورونا، التي يرأسها رئيس الوزراء، الانعقاد بشكل دائم حتى عطلة نهاية الأسبوع لمعرفة الاتجاه العام لتطور الفيروس مع الحث على زيادة التوعية والتعبئة.

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