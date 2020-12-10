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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس إن البر الرئيسي سجل 12 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس، انخفاضا من 15 إصابة في اليوم السابق.
وأضافت اللجنة في بيان أن 11 من تلك الحالات الجديدة جاءت من الخارج، وأن حالة الإصابة المحلية الوحيدة سُجلت في منطقة منغوليا الداخلية.
وذكرت اللجنة أيضا أن الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض ارتفعت إلى خمس من واحدة في اليوم السابق.
ولا تعتبر الصين الحالات بلا أعراض إصابات مؤكدة.
وقالت اللجنة إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19 يبلغ الآن 86673 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.
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