شكرا لقرائتكم لقاح كورونا اللقاح وصل إلى الشرق الأوسط وأول إبرة من نصيب نتنياهو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه سيكون أول إسرائيلي سيحصل على اللقاح ضد "كورونا" المستجد، وهو يستقبل اليوم شحنة من 100 ألف "فايزر" نقلتها طائرة تابعة لشركة DHL للنقل السريع عبر القارات، ونراه في الفيديو المعروض يستقبلها في مطار بن غوريون قرب تل أبيب، بعد وصولها من بلجيكا.





وقال في "تغريدة" تويترية كتبها الأربعاء: "أنا واثق من لقاح فايزر، وسأكون أول من يتلقى التطعيم لأكون قدوة لباقي الجمهور"، وأن الشحنة تم نقلها إلى مخزن خاص أعدوه خصيصا للتخزين، وستليها شحنة من نصف مليون لقاح ستحملها طائرة أخرى في الأيام المقبلة، على أن يصل المجموع حتى آخر الأسبوع المقبل إلى مليون لقاح، تعاقدت إسرائيل مع Pfizer الأميركية على تزويدها بها، من ضمن اتفاق يشمل تزويد إسرائيل بأربعة ملايين لقاح حتى آخر العام الجاري.