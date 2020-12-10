شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يُصدر قانوناً يضع إطاراً عصرياً للمشتريات الحكومية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قانون العقود وإدارة المخازن في حكومة دبي رقم 12 لسنة 2020، بهدف وضع إطار عصري وحديث يُنظِّم قواعد وإجراءات وأساليب توفير احتياجات الجهات الحكومية من المشتريات.

وقال مكتب دبي الإعلامي في تغريدة على تويتر: «محمد بن راشد يُصدر قانون العقود وإدارة المخازن في حكومة دبي رقم 12 لسنة 2020، بهدف وضع إطار عصري وحديث يُنظِّم قواعد وإجراءات وأساليب توفير احتياجات الجهات الحكومية من المشتريات، بما يتفق مع رؤية الإمارة وسياسات الحكومة وتوجهاتها الحالية والمستقبلية».

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