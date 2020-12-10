تلقيح رواد الفضاء الروس ضد كوفيد-19

موسكو: أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" الأربعاء عزمها على تطعيم رواد الفضاء التابعين لها ضد كوفيد -19، لكنها أوضحت أن هذا التطعيم لن يتم إلا على أساس طوعي.
ونقل المكتب الإعلامي لـ"روسكوزموس" عن مديرها ديمتري روغوزين قوله إن "أعضاء هيئة رواد الفضاء وموظفي مركز تدريب رواد الفضاء سيكونون من بين أول" الذين يتلقون اللقاح الروسي "سبوتنيك 5".
وأوضح المكتب لوكالة فرانس برس أن التطعيم ضد كوفيد-19 "سيكون طوعيا فقط".
وينص القانون الروسي على أن التلقيح في روسيا لا يمكن أن يكون إلزامياً، ولكن قد يتم رفض قبول الأشخاص الذين يرفضونه في المؤسسات الطبية أو التعليمية في حال تفشي الوباء.
وأكد رائدا الفضاء الروسيان الموجودان حالياً في المحطة المدارية سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود-سفيرتشكوف في نهاية ايلول/سبتمبر الفائت، قبل مغادرتهما، أنهم لا ينويان تلقيح نفسيهما ضد كوفيد-19 لعدم تيقنهما من قاعلية اللقاح.
وعلق وزير الصحة ميخائيل موراشكو في بيان صادر عن الصندوق السيادي الروسي الذي يمول إنتاج اللقاح بقوله إن "سبوتنيك 5" سيؤدي "دوراً مهماً في ضمان الأمن البيولوجي لبرنامج الفضاء الروسي".
واشار المكتب الإعلامي لـ"روسكوزموس" إلى أن قرار تطعيم الطاقم المقبل لمحطة الفضاء الدولية "لم يتخذ بعد"، لكنه أوضح أن هذا القرار "يفترض أن تتخذه الوكالة الفيدرالية الروسية للطب الحيوي".
ومن المقرر أن يغادر الطاقم الجديد لمحطة الفضاء الدولية من قاعدة بايكونور الفضائية في نيسان/أبريل 2021 ويضم كلاً من أوليغ نوفيتسكي وبيوتر دوبروف وسيرغي كورساكوف.
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