أكثر من خمسين دولة توقع نداء لحماية الصحافيين

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





لاهاي: أعلن وزير الخارجية الهولندي أن وزراء من أكثر من خمسين دولة سيوقعون الأربعاء إعلاناً يدعو إلى حماية الصحافيين، خلال مؤتمر تنظمه الأمم المتحدة.

ويُعقد المؤتمر حول حرية الصحافة في لاهاي عبر خدمة الفيديو بسبب أزمة وباء كوفيد-19. ويُتوقع أن يتحدث المشاركون عن سبل حماية الصحافيين بشكل أفضل.

من بين المتحدثين، الصحافية الفيليبينية ماريا ريسا التي تواجه ملاحقات قضائية لانتقادها سياسة الرئيس رودريغو دوتيرتي على موقعها الإلكتروني "رايبلر".

وقال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك في مستهل المؤتمر المدعوم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (أونيسكو)، إن "الصحافيين في العالم يجب أن يكونوا محميين بشكل أفضل ليتمكنوا من تأدية دورهم كحراس للديموقراطية".

وأشار إلى أن "مشاركة أكثر من خمسين وزيراً في هذا المؤتمر هي سابقة" معتبراً أن ذلك سيشكل "ضغطاً دبلوماسياً" على الدول التي لن توقع الإعلان.

وأعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية هذا الأسبوع أن من شأن وباء كوفيد-19 مفاقمة التهديدات لحرية الصحافة في العالم مشيرة إلى أن أنظمة استبدادية مثل الصين وإيران تستفيد من القيود المفروضة للحدّ من تفشي الوباء، لممارسة قمع أكبر على وسائل الإعلام.