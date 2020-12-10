محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
صرحت نيابة حلوان، بتشريح جثة سائق انتحر شنقًا داخل شقته بحلوان، وتسليمه لذويه لدفنه.
وكشف "س. ا" شاهد عيان من الجيران، أن المتوفى "م. ح" في العقد الثاني من العمر، وعانى من أزمة نفسية حادة بعد مرض زوجته ووفاتها من قرابة 20 يومًا.
وعن يوم الواقعة، قال الشاهد إن في سمع في الحادية عشر مساء أمس الأربعاء، صرخات بعض الجيران حول شنق أحد الأشخاص لنفسه داخل شقته، وتبين أنه جاره، فتم إبلاغ قسم شرطة حلوان.
وأضاف أن المتوفى بالإضافة لمعاناته من وفاة زوجته، عانى من أزمة مالية حادة، إذ كان يعمل سائق ميكروباص، ثم سحب المالك السيارة منه.
وكشفت المعاينة عدم وجود تحطم لأي من النوافذ أو باب شقة المتوفى بكفر العلو في حلوان، أو آثار عنف على جسد المتوفى.
كانت هذه تفاصيل خبر زوجته ماتت من 20 يومًا.. تفاصيل انتحار سائق شنقًا في حلوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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