بيان عاجل من المترو بشأن تأخر قطارات الخط الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن سبب تهدئة القطارات والمسير بسرعة ٢٠ كم بين محطتي العتبة ومحمد نجيب باتجاه المنيب بالخط الثاني.

وأكدت شركة المترو، في بيان لها، وجود أعمال صيانة بالسكة في هذه المنطقة وعلى الفور تم الانتهاء من الصيانة اللازمة حيث استغرق ذلك ٣٠ دقيقة فقط وعودة سرعة القطارات إلى طبيعتها بالسرعة المعتادة.

وشددت الشركة، على أن حركة القطارات بالخطوط الثلاثة منتظمة بالاتجاهين ولا يوجد بها أي أعطال.