الفلبين تسجل 1383 إصابة جديدة بفيروس كورونا و24 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الخميس، تسجيل 1383 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 445 ألفًا و540 إصابة.

وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة (فلبين ستار)، أن 133 شخصًا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 409 آلاف و58 متعافيًا، في حين توفي 24 شخصًا لتبلغ حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 8 آلاف و701 وفاة.

وكشفت وزارة الصحة أنه تم تسجيل غالبية الإصابات الجديدة في مدينة كويزون تليها لاجونا ثم

مدن مانيلا وبولاكان ودافاو.وتحتل الفلبين المرتبة ال27 عالميًا فيما يتعلق بإصابات فيروس كورونا، حسبما ذكرت لوحة متابعة تفشي فيروس كورونا في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بينما تحتل المرتبة الثانية في جنوب شرق آسيا من حيث عدد حالات الإصابة بالفيروس وتسبقها إندونيسيا.

وتكافح دول في أنحاء العالم، موجة ثانية من عدوى فيروس كورونا المستجد وتتخذ بعضها إجراءات صارمة من جديد

سعيا لاحتواء الوباء، مع تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الحالات.

وكان قد أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 68.45 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و562428.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر .