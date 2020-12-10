روسيا تُسجل 27 ألفا و927 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت روسيا، 27 ألفا و927 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى مليونين و569 ألفا و126 إصابة.

وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد - في بيان اليوم الخميس- أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي، مشيرا إلى تسجيل 562 وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 45 ألفا و280 حالة

وفاة.وأوضح بيان المركز الروسي أن العاصمة الروسيةسجلت أكبر عدد من الإصابات الجديدة بواقع 6730 إصابة، تليها مدينة سان بطرسبورج بــ 3774 إصابة خلال 24 ساعة الأخيرة، بينما تماثل 25 ألفا و877 شخصا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى مليونين و33 ألفا و669 شخصا.

وتكافح دول في أنحاء العالم، موجة ثانية من عدوى فيروس كورونا

المستجد وتتخذ بعضها إجراءات صارمة من جديد سعيا لاحتواء الوباء، مع تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الحالات.

وكان قد أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 68.45 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و562428.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر .