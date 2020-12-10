اليونان تؤكد أهمية الضغط الأوروبي بشأن ممارسات تركيا

أكد رئيس الوزراء اليوناني، ​كيرياكوس ميتسوتاكيس​، خلال مشاركته عبر الفيديو باجتماع لقيادة الحزب الشعبي الأوروبي على سعي بلاده الدائم إلى الحوار وتطبيع علاقاتها مع تركيا.

و أعرب ميتسوتاكيس​، عن ثقته بأن ​تركيا​ لن تغير ممارساتها في المنطقة دون ضغط ​الاتحاد الأوروبي​ عليها، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وأضاف ميتسوتاكيس قائلا:"لكن لا تستطيع أن ننتظر منها تغيير سلوكها إذا لم يمارس الضغط

عليها".

ولفت ميتسوتاكيس إلى أن ​أنقرة​ رفضت اقتراح أوروبيا التمسك بالأجندة الإيجابية، عندما اختارت نهج الخطوات الأحادية في شرق المتوسط، الأمر الذي لن يبقى بدون عواقب عليها.

ويدور خلاف بين تركيا من جهة واليونان وقبرص من جهة ثانية، حول أحقية استغلال موارد النفط والغاز في

شرق البحر المتوسط، مما يثير مخاوف من اندلاع نزاع أكثر حدة.

و يعقد قادة الاتحاد الأوروبي قمة في بروكسل لبحث عدة ملفات أبرزها التجاوزات التركية في شرق المتوسط.

وأفاد بيان أعده قادة الاتحاد للموافقة عليه في قمتهم بأنهم سيفرضون عقوبات على المزيد من الأتراك والشركات التركية المسؤولة عن أعمال التنقيب في المياه المتنازع عليها شرقي المتوسط.

وقد تشمل العقوبات منع السفن التركية المشاركة في أعمال التنقيب من دخول الموانئ الأوروبية.