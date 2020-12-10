بعد تلقيه دعوة من السيسي… نتنياهو سيزور مصر قريباً

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نتنياهو سيزور مصر قريباً
رجحت صحيفة “إسرائيل اليوم” أن يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مصر في المستقبل القريب بعد أن تلقى دعوة من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حسبما
ونقلت الصحيفة عن مصادر مصرية قولها إن الزيارة رسمية وقد تتم خلال الأيام المقبلة وستركز المحادثات على عدد من القضايا الإقليمية، بما في ذلك سبل تعزيز العلاقات الأمنية الثنائية في مواجهة التهديد الإيراني.
كما سيناقش الجانبان إمكانية استئناف محادثات السلام بين إسرائيل وفلسطين، وكذلك الجهود المصرية للتوسط في اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، بالإضافة إلى تنسيق سياساتهما قبيل تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.
وبحسب المعلومات فإن مصر قلقة من أن الإدارة التي سيقودها بايدن ستسعى للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، بحسب “i24news”.
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