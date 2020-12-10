المغربي يوسف لنصيري ينافس نيمار وبنزيما على جائزة أفضل لاعب في دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأوربي لكرة القدم، اليوم الخميس، أسماء المرشحين لجائزة أحسن لاعب في الجولة الختامية لدور المجموعات لدوري أبطال أوربا.
وشهدت القائمة وجود المغربي، يوسف النصيري، مهاجم فريق إشبيليه، الذي سجل هدفي فريقه في مرمى رين الفرنسي في المباراة، التي انتهت لصالح فريق الأندلس بثلاثية مقابل هدف، كما يوجد الفرنسي كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد، ضمن المرشحين، بعدما نجح في قيادة فريقه إلى الفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ، وانتزاع صدارة المجموعة الثانية.
وضمت القائمة ذاتها البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي سجل ثلاثة أهداف في اكتساح فريقه لاسطنبول باشاك شهير التركي في المباراة، التي انتهت بخماسية مقابل هدف، بالإضافة إلى الأوكراني أناتولي فولوديميريوفيتش تروبين، حارس مرمى شاختار، الذي حرم تصديات رائعة، خلال التعادل مع إنتر ميلان 0-0..
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