صندوق النقد الدولي يتوقع تمديد تجميد ديون الدول الفقيرة لنهاية 2021

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إنها تتوقع تمديد برنامج الصندوق الخاص بتأجيل مدفوعات ديون الدول الفقيرة حتى نهاية عام 2021.

وجاءت تصريحات المديرة العامة لصندوق النقد الدولي خلال منتدى للمؤسسة الدولية حول أزمة فيروس “كورونا” في الدول النامية.

وكان وزراء المالية في مجموعة الدول العشرين قد أقروا خلال بيان مشترك في الشهر الماضي تمديد مبادرة تجميد الديون للدول الفقيرة حتى يوم الثلاثين من يونيو عام 2021.

وأوضحت جورجيفا أن الإنفاق الأفضل قيمة يتمثل في أن توجه البلدان أموالها خلال الأزمة الصحية لصالح الاستثمارات الرامية لتسريع توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ومن المرتقب أن يساهم هذا الإجراء في دعم الموارد المالية الشحيحة للجهود الطبية الطارئة الحيوية وغيرها من جهود الإغاثة اللازمة بينما تكافح هذه الدول آثار تبعات جائحة كورونا.

وقد بلغ مجموع المساهمات التي قدمها المانحون حتى الآن حوالي 360 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، بما في ذلك مساهمات من المملكة المتحدة واليابان وألمانيا وهولندا وسويسرا والنرويج والصين والمكسيك والسويد وبلغاريا ولوكسمبورغ ومالطا.