كوريا الجنوبية تلجأ لحاويات شحن لتخفيف الضغط على المستشفيات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيؤول: «رويترز»

سارعت سلطات كوريا الجنوبية، الخميس، لنصب أسـرّة علاجية في حاويات شحن لتخفيف الضغط على المستشفيات والمنشآت الطبية المستنزفة بسبب أحدث موجة من فيروس «كورونا» التي لا تُبدي بوادر تذكر على التراجع، مع تسجيل 682 إصابة جديدة. وفجر تزايد الإصابات، المخاوف من نقص حاد في أسرة المستشفيات؛ الأمر الذي دفع مدينة سيؤول إلى البدء في نصب أسرة داخل حاويات لأول مرة منذ بداية الوباء.

وتخطط السلطات الصحية لتكثيف الفحوص من خلال إطلاق مواقع مؤقتة في حوالي 150 مكاناً بمنطقة سيؤول الكبرى. وقال وزير الصحة باك نيونج هو، خلال اجتماع تعهد فيه بحشد جميع الموارد المتاحة: «نحن في وضع حرج يمكن أن تصل فيه جهودنا في مكافحة الفيروس، وقدرة النظام الطبي، إلى أقصى حد لها في وقت قريب».

وأضاف: «سنؤمن ما يكفي من مراكز العلاج وأسرة المستشفيات للحالات الحرجة، حتى يتسنى لها تلقي العلاج المناسب في الوقت المناسب».

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