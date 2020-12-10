شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربي يدمر زورقين حوثيين مفخخين أطلقا من الحديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: «وام»

أعلنت القوات المشتركة للتحالف العربي (تحالف دعم الشرعية في اليمن) اعتراض وتدمير زورقين مفخخين مسيّـرين عن بعد أطلقتهما الميليشيات الحوثية الإرهابية من محافظة الحديدة.

وأكد العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في بيان، الخميس، أن قوات التحالف البحرية رصدت مساء الأربعاء، محاولة للميليشيات الحوثية الإرهابية للقيام بعمل عدائي وإرهابي جنوبي البحر الأحمر، باستخدام زورقين مفخخين مسيّـرين عن بعد، أطلقتهما الميليشيات الحوثية الإرهابية من محافظة الحديدة.

وأضاف أنه تم تدمير الزورقين المفخخين اللذين يمثلان تهديداً للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية، لافتاً إلى أن الميليشيات الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، والزوارق المفخخة والمسيّـرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائياً، في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني ونصوص اتفاق «استوكهولم» لوقف إطلاق النار في الحديدة.

وشدد العميد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في تنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

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