شكرا لقرائتكم خبر عن نحو 3 آلاف وفاة جديدة بـ«كورونا» في الولايات المتحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن: «أ.ف.ب»

أحصت الولايات المتحدة، الأربعاء، أكثر من ثلاثة آلاف وفاة بفيروس «كورونا» المستجد خلال 24 ساعة، وهي أعلى حصيلة يومية منذ أبريل/نيسان، إضافة إلى أكثر من 220 ألف إصابة جديدة، حسب إحصاء جامعة «جونز هوبكنز».

وحذر مسؤولو قطاع الصحة من أن التنقلات التي قام بها ملايين الأمريكيين قبل أسبوعين، للاحتفال بعيد «الشكر»، قد تتسبب في تفشي المرض على نطاق أوسع، على الرغم من الدعوات التي وجهت إليهم من أجل ملازمة منازلهم.

كانت هذه تفاصيل خبر نحو 3 آلاف وفاة جديدة بـ«كورونا» في الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.