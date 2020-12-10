شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة انتخاب رئيس غانا لولاية جديدة والمعارضة ترفض النتائج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «أ.ف.ب»

أعلنت مفوضية الانتخابات في غانا، الأربعاء، فوز الرئيس نانا أكوفو ادو اثر، في الاقتراع الذي شهد منافسة حادة، لولاية ثانية، لكن المعارضة شككت في هذه النتائج، مُدينة «هجوماً» على الديمقراطية.

وفاز رئيس الدولة الذي يتزعم الحزب «الوطني الجديد» بنسبة 51,59% من الأصوات، مقابل 47,36% لمرشح المعارضة الذي ينتمي إلى حزب «المؤتمر الوطني الديمقراطي» جون ماهاما، بحسب ما أعلنت رئيسة مفوضية الانتخابات جان ادوكوي مينسا في فيديو بُث مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويبلغ فارق الأصوات 551 ألفا، و524 فقط بين اكوفو ادو، ومهاما، الذي أصبح زعيماً للمعارضة عام 2016.

وسارع حزب «المؤتمر الوطني الديمقراطي» إلى تأكيد رفضه لنتيجة الانتخابات. وقال النائب عن الحزب هارونا إدريسو في مؤتمر صحفي ليل الخميس في العاصمة أكرا، إن «الأدلة الدامغة المتوافرة، تمنعنا من قبول هذه النتيجة الزائفة والمتسرعة».

وأضاف: «نعتزم اتخاذ خطوات حاسمة وملموسة في ما يتعلق بنتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، من أجل قلب هذا الهجوم الوقح على ديمقراطيتنا».

من جهته، صرح الرئيس المنتهية ولايته أمام حشد من المؤيدين تجمعوا خارج منزله بعد إعلان النتائج: «تأثرت مرة أخرى بعمق، بالثقة التي تمنحوني إياها ولا أستخف بها». ودعا الرئيس إلى الوحدة والسلام في غانا. وقال: «آن الأوان مهما كانت الانتماءات السياسية، أن نتحد ونتكاتف ونقف جنباً إلى جنب».

وكان الرئيس نانا أكوفو أدو (76 عاماً) ترشح عن الحزب «الوطني الجديد»، لولاية ثانية في مواجهة سلفه جون ماهاما (62 عاماً) زعيم المعارضة المنتمي إلى حزب «المؤتمر الوطني الديمقراطي».

وكان أداء الرئيس الغاني في ولايته الأولى إيجابياً اقتصادياً ودبلوماسياً واجتماعياً، مع تأمين التعليم المجاني للجميع، وتبقى بطالة الشباب والافتقار إلى البنى التحتية، وتأمين الطبابة، رهانات هذه الحملة.

وكان للأزمة الناجمة عن تفشي فيروس «كورونا» المستجد أثر شديد على البلاد؛ إذ من المتوقع انخفاض النمو هذا العام إلى 0,9% حسب صندوق النقد الدولي، في أدنى معدل منذ أكثر من 30 عاماً، مقارنة بـ6,5% عام 2019.

ولاقى الرئيس المنتهية ولايته، إشادة على طريقة تعامله مع هذه الأزمة، وأوفى ببعض وعود حملته الانتخابية عام 2016، لا سيما في ما يتعلق بالتعليم والحصول على الكهرباء، لكنه خيّب آمالاً بشأن التزامه الأساسي المتمثل في مكافحة الفساد.