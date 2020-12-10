شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. انفجار صاروخ «سبيس إكس» لدى هبوطه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «رويترز»

أظهر بث مباشر لرحلة النموذج الأولي لصاروخ «ستارشيب» التابع لشركة «سبيس إكس» انفجار الصاروخ لدى هبوطه، الأربعاء «بعد دقائق من تجربة إطلاق من منشأة تابعة للشركة في بوكا تشيكا بولاية تكساس الأمريكية».

وصاروخ «ستارشيب» الذي دُمر هو نموذج أولي ارتفاعه 16 طابقاً لمركبة إطلاق تطورها شركة الفضاء الخاصة التابعة لـ«إيلون ماسك» لنقل أناس وبضائع تزن مئة طن في رحلات مستقبلية إلى القمر والمريخ.

وانفجر الصاروخ الذاتي التوجيه لدى هبوطه على منصة مخصصة لذلك الغرض. وكان الهدف من الرحلة التجريبية الوصول إلى ارتفاع 41 ألف قدم، وكان الصاروخ يعمل بثلاثة من محركات رابتور التي طورتها من «سبيس إكس» حديثاً.

وقال ماسك في تغريدة نشرت بعد الحادث مباشرة: «ضغط خزان الوقود كان منخفضاً أثناء الهبوط مما تسبب في زيادة سرعة الهبوط». وأضاف أن «سبيس إكس» حصلت على «جميع البيانات اللازمة» من الاختبار.

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