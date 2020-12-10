شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الصحية» في «الوطني الاتحادي» تنتخب رئيساً ومقرراً لها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: «وام»

عقدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، اجتماعها الأول الإجرائي من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر عن بعد، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان النائبة الثانية لرئيس المجلس التي تم انتخابها رئيساً للجنة بالتزكية، كما تم انتخاب سمية عبدالله السويدي مقررة بالتزكية، وفقاً للمادة 52 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وتتكون اللجنة إضافة إلى الرئيس والمقرر، من محمد أحمد اليماحي نائب رئيس البرلمان العربي، وعذراء حسن بن ركاض، وشذى سعيد علاي النقبي، والدكتورة موزة محمد حمرور العامري، وأحمد بوشهاب السويدي.

وقالت ناعمة عبدالله الشرهان، إن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على خطة عملها الرقابية خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر، الذي انطلق في 26 نوفمبر 2020، وعلى الموضوعات العامة ومشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمالها، والمتضمنة موضوعين عامين هما «سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة»، و«سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع بشأن تعزيز الصحة النفسية في الدولة»، إضافة إلى ثلاثة مشروعات قوانين اتحادية هي: مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، ومشروع قانون اتحادي بشأن الصحة النفسية، ومشروع قانون اتحادي بشأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.

وأضافت أن اللجنة ستعمل على مواصلة الجهود المضنية التي بذلتها اللجنة ورئيسها وأعضاؤها خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لإنجاز مشروعات القوانين والموضوعات العامة المدرجة على جدول أعمالها، مشيدة بجهود اللجنة وأعضائها السابقين في إنجاز ثلاثة مشروعات قوانين خلال دور الانعقاد الأول، وهي مشروع قانون اتحادي بشأن المبيدات، ومشروع قانون اتحادي بشأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، ومشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة، كما رحبت بالأعضاء الجدد للجنة.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، تختص بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والدوائية، والتثقيف الصحي والصحة النفسية، وحماية البيئة ومكافحة التلوث، والمواقع والمحميات الطبيعية، والشؤون الزراعية وتطويرها، والموارد المائية، والثروة السمكية وتنميتها، وشؤون الثروة الحيوانية والخدمات البيطرية، وما يُحيله المجلس أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي، وغير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات المعنية بعمل اللجنة.