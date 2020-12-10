شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: يجري الإعداد لمشروع قانون للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال مؤتمر وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن أولى مراحل العملية التشاورية لإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات وقال أنه يتم الإعداد حالياً لمشروع قانون للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وسيعرض عند الإنتهاء منه على المجلس الوطني الإتحادي.

وأكد على أن أن ملامح الخطة الوطنية لحقوق الإنسان ستركز على تعزيز المنظومة التشريعية وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية حيث تمثل برنامج عمل للسنوات المقبلة

وتابع: «الخطة الوطنية لحقوق الإنسان التي يجري إعدادها، تأتي استكمالاً لجهود الإمارات في تعزيز أعمال حقوق الإنسان، ومن المتوقع استكمال الخطة مع نهاية العام المقبل». وشدد قرقاش على أن دولة الإمارات كرست جهودها للتعامل مع جائحة كورونا، وحققت نجاحات في تسهيل الحياة.

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