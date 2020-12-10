شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يتغزل بفريقه بعد اجتياز بروسيا مونشنجلادباخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغزل زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بفريقه، وقال إنه قدم أفضل مباراة له هذا الموسم في الفوز 2- صفر على بروسيا مونشنجلادباخ ليتأهل إلى أدوار خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء.

وأبلغ زيدان الصحفيين «قدمنا مباراة رائعة من الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة، تعاملنا مع المباراة بشكل جيد جداً، وأعتقد أنه الأداء الأكثر اكتمالاً لنا هذا الموسم».

وتوقفت آمال ريال في مواصلة مشواره في البطولة على الفوز بالمباراة، وأظهر بطل أوروبا 13 مرة كفاءته وخبرته وتغلب بسهولة على ضيفه الألماني بفضل ضربتي رأس من كريم بنزيمة في الشوط الأول.

وبدأ فريق المدرب زيدان المباراة وهو في المركز الثالث في المجموعة الثانية، لكنه أنهاها في الصدارة، حيث سيكون في المستوى الأول عند إقامة قرعة دور الستة عشر يوم الاثنين المقبل.

وتأهل مونشنجلادباخ في المركز الثاني مستفيداً من تعادل إنتر ميلان بدون أهداف مع ضيفه شاختار دونيتسك.

وكال زيدان المديح لأداء فريقه عندما يكون في موقف حرج وشدد على أهمية الفوز بصدارة المجموعة وتفادي أفضل الفرق المتبقية في الدور التالي.

وقال المدرب الفرنسي «لا نلعب بشكل جيد فقط عندما نكون في موقف حرج، فقد قدمنا أداء جيداً في مباريات أخرى أيضاً، لكن من الصحيح أن هذا الفريق يملك القدرة على التعامل عندما يكون الموقف صعباً. كنت لاعباً في الماضي ومن المستحيل اللعب بهذا الشكل طوال الوقت، نحاول لكن في بعض الأحيان لا ينجح الأمر، أنا سعيد من أجل اللاعبين لأنهم الأهم في هذه التشكيلة».

وتابع «كان من المهم إنهاء المجموعة في الصدارة، هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ أن كنت مدرباً».