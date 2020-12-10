شكرا لقرائتكم خبر عن جزر شمال ماريانا تنضم إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اصبح اتحاد جزر شمال ماريانا لكرة القدم العضو الكامل رقم 47 في الاتحاد الآسيوي، بحسب ما أعلن الأخير الأربعاء بعد جمعيته العمومية المنعقدة عبر تقنية فيديو الاتصال، وكان اتحاد جزر شمال ماريانا يحمل صفة اتحاد مراقب منذ تموز/يوليو 2009.

وهنأ رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة اتحاد جزر شمال ماريانا، قائلاً «أنا واثق بأن اللعبة ستواصل التطور بقوة في ظل رئاسة رئيس اتحاد جزر شمال ماريانا جيري تان».

وتقع الجزيرة في المحيط الهادي في الطريق من هاواي إلى الفيليبين، على مساحة 464 كيلومتراً مربعاً وبعدد سكان 53 ألف نسمة، وهي متحدة سياسياً مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتتألف من 15 جزيرة، وينضم الاتحاد الجديد إلى اتحاد شرق آسيا الذي يتألف من 5 اتحادات أبرزها اليابان وكوريا الجنوبية والصين.

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