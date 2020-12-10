إيران ضمن أول ثلاث دول في مجال الصواريخ المضادة للدروع في العالم

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – طهران

صرح نائب وزير الدفاع الإيراني قاسم تقي زاده، الأربعاء، بأن إيران ضمن الدول الثلاث الأولى في مجال الصواريخ المضادة للدروع في العالم.

ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء عن زاده، قوله: إن إيران اليوم هي ضمن أفضل دولتين في العالم في مجال الأسلحة الفردية وبين أفضل 3 دول في مجال الصواريخ المضادة للدروع وضمن أفضل 4 دول في مجال الصواريخ في العالم”.

وأشار إلى الانجازات التي تحققت في المجال الدفاعي، قائلا: لو أصبحنا أقوياء فإننا نحظى بالسلام دوما.

وأضاف: لقد حققنا منجزات جيدة في المجالات الفضائية والصاروخية والبحرية والحرب الالكترونية والدفاع الجوي والكثير من المجالات الأخرى.

وتابع زاده قائلاً إنه من الأولويات الرئيسية لوزارة الدفاع الإيرانية الارتقاء بجامعة “مالك الأشتر” وبنيتها التحتية والاهتمام بالمجالات البحثية.

وأكد نائب وزير الدفاع الإيراني أن دماء العلماء والقائد الكبير للمقاومة الشهيد قاسم سليماني المُراقة بلا حق سوف لن تمر دون رد.. مشدداً على أن الكيان الصهيوني سيدفع ثمن جريمته الكبرى باغتياله الشهيد فخري زادة.

وختم بالقول: نتصرف وفق الحكمة فيما يتعلق بالثأر لدماء علماء بلادنا ونعتزم أن نأخذ ثأراً قاسياً من الأعداء في المكان والزمان المناسبين.