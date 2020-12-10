قادة العشيرة المحمدية يطالبون الأعلى للطرق الصوفية باعتماد "وهبي" شيخًا للطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أصدر كبار قادة ومريدو الطريقة والعشيرة المحمدية الشاذلية، بيانًا للتأكيد على مبايعة أشرف وهبي، شقيق شيخ الطريقة الأسبق محمد زكي إبراهيم، شيخًا لها، خلفًا للشيخ نور محمد عصام الدين محمد زكي إبراهيم الذي وافته المنية الشهر الماضي إثر حادث أليم، وذلك وفقًا للقانون رقم 118 لسنة 1976 1976 بشأن نظام الطرق الصوفية.

وتنص المادة رقم 30 لقانون تنظيم الطرق الصوفية على أن تكون الأولوية في الترشيح لشغل منصب شيخ الطريقة الأولوية في الترشيح لشغل منصب شيخ طريقة من الطرق الصوفية عند خلوه من بين من تتوافر فيهم الشروط اللازمة على النحو التالي:

(أ) الابن الأكبر لشيخ الطريقة السابق فإذا كان هذا الابن قاصراً عين شيخًا للطريقة على أن يعين وكيلاً له حتى يبلغ سن الرشد ثم يأتي في المرتبة من بعده أكبر أبناء هذا الابن وهكذا.

(ب) إخوة شيخ الطريقة السابق ويكون الشقيق منهم مقدما على غيره.

(ج) ذوي قربى شيخ الطريقة السابق الأقرب فالأقرب منهم.

‏(د) كبار رجال الطريقة ممن تتوفر فيهم شروط الأهلية لشغل المنصب.

وقال الدكتور صلاح حامد، عضو الطريقة والعشيرة المحمدية، إنه تم مبايعة الشيخ أشرف وهبي في مسجد العشيرة المحمدية من من فروع العشيرة المحمدية مباشرة قبل دفن سماحة الشيخ نور، رحمه الله.

وطالب حامد، المجلس الأعلى للصوفية بإقرار البيعة التي تمت لأشرف وهبي، وفقًا للقانو، مؤكدًا أنه لن يغير بيعته لأن ذلك لا يجوز شرعًا، بيعة على بيعة أخرى.​