أول قانون في البرلمان القادم.. أبوالعلا: إعفاء المستشفيات الخيرية من الفواتير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال النائب أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب، إن الفصل التشريعي الأول لبرلمان ٢٠٢١ يشهد تكدسا قانونيا كبيرا، نظرا لاستكمال الدور الذي قام به برلمان ٢٠١٥ خلال الخمس سنوات الماضية.

وأكد أبو العلا، في بيان، اليوم، على أنه سيقوم بتقديم مشروع قانون بشأن إعفاء المستشفيات الخيرية من سداد فواتير المياة والكهرباء وإعطائها بعض المميزات، ومساواتها بالمنشآت الرياضية والفئات المحددة بقانون الرياضة.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع القانون، ليتم تقديمه لمجلس النواب المقبل، مؤكدا على أن الهدف من تقديم هذا القانون هو رفع كافة الأعباء عن كاهل المؤسسات الخيرية؛ نظرا لما تقوم به من الكثير من الأعمال الخيرية للمواطنين، وهذا أقل تقديرا لهذا الدور وهو إعفائها من سداد هذه الخدمات مثل "المياه والكهرباء" فضلا عن إعفائها الكامل من الضرائب ومساواتها بمراكز الشباب.​