مكتبة الإسكندرية تناقش استراتيجية مصر لمكافحة العنف ضد المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد البدري:
ينظم برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي التابع لقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، مساء اليوم الخميس، ندوة افتراضية عبر الإنترنت بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة".
وذكر بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية، أن الندوة تأتي في إطار الحملة التي تقام بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA بالتزامن مع ختام حملة الـ ١٦ يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة.
وأضاف البيان أن الندوة تهدف إلى استعراض استراتيجية مصر لمكافحة العنف ضد المرأة والتي صاغها المجلس القومي للمرأة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية.
ويشارك في الندوة مجموعة من الخبراء المعنيين بمختلف قضايا المرأة من مصر وبعض الدول العربية.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، إلى ضمان تعظيم وتنسيق الجهود المبذولة لخفض معدلات العنف الأسري والمجتمعي الموجهة ضد المرأة والفتاة، وتأهيل ضحاياه تجنبًا للعزلة والسلبية والانزواء وتحقيقًا للأمن والاستقرار.
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