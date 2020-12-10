بسبب قضيّة الصحراء الغربيّة، وزير جزائري يصرّح : "المرزوقي محامي القضايا السيّئة وتجاوز حدود اللباقة لأسبابٍ شخصيّة"

وصف وزير الإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة في الجزائر، شمس الدين شيتور التصريحات التي أدلى بها مؤخرًا الرئيس الأسبق منصف المرزوقي بخصوص الصحراء الغربية بـ "حملة صليبية" تشن ضد الجزائر، يسعى صاحبها لجعلها "تجارة قابلة للمساومة ومربحة في الجانب المغربي".

وفي مقال نُشر في صحيفة "Le Soir d'Algérie"، وصف شيتور المرزوقي بأنه "محامي القضايا السيئة" الذي "يدافع بشكل غير عقلاني عن القضية المغربية في تعنت تام لإحتلال إقليم قابل لتصفية الإستعمار، وله قناعات "متغيرة" كما أنه "ينسى حقوق الإنسان عندما يناسبه ذلك بإسم الولاء للبلد الذي عاش فيه".

وألح شيتور قائلا "إن العلاقات بين الجزائر وتونس مثل العلاقات بين الأشقاء. العيب الوحيد هو خرجة منصف المرزوقي غير المناسبة والتي تجاوزت حدود الحرية واللباقة لأسباب شخصية وكراهية غير عقلانية لا مبرر لها و يجب القول إن الجزائر حريصة على أمن تونس، ولكنها لا تتردد أيضًا في مساعدتها ماليا وهذا من واجبها في المواقف الحساسة".

وأضاف أن التصريحات التي أدلى بها المرزوقي للصحافة الأجنبية (13 ديسمبر 2011 - 31 ديسمبر 2014) بشأن "الموضوع الشائك" للصحراء الغربية "أثارت حفيظة الجزائريين"، مشيرا إلى أن المرزوقي "كان نادرا ما يظهر على الساحة الإعلامية منذ أن أعلن إنسحابه النهائي من كل نشاط سياسي".

وأشار الوزير إلى أن المرزوقي الذي "يدعي أنه يُنسب إليه لقب مدافع عن حقوق الإنسان، لم يدل بتصريحاته للدفاع عن حقوق الشعب، كما تنص عليه روح وميثاق الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي فيما يتعلق بالصحراء الغربية التي تعد آخر قضية متعلقة بتصفية الاستعمار في إفريقيا والمسجلة لدى الأمم المتحدة".

وإعتبر أن المرزوقي "يملك الكثير من الإلهام، وهو يعمل حسب الطلب"، مشيرا إلى أن الرئيس التونسي الأسبق "مثل كل الثوار في الخارج الحريصين على الظهور بلباس الفرسان لن يشكل إستثناء".

وقال إن المرزوقي "يبيع ذمته لمن يدفع أعلى سعر، وهو المغربي في قلبه برؤية مشلولة لمفهوم حقوق الشعوب في التحرر، يثبت لنا أكثر من أي وقت مضى أن تقديسه للبعد الانساني كان هباءً منثورا".