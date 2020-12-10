تراجع تحويلات وافدي الكويت 22 في المئة

تراجعت تحويلات الوافدين في الكويت إلى بلدانهم 21.96 في المئة خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع الأول، وذلك من 1.35 إلى 1.056 مليار دينار، فيما زادت خلال النصف الأول من 2020 بنحو 12.13 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك من 2.15 إلى 2.41 مليار دينار.

وأظهرت البيانات الأولية لميزان المدفوعات عن الربع الثاني، التي أصدرها بنك الكويت المركزي أمس، أن تداعيات الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، تسبّبت بتراجع إنفاق الكويتيين على

السفر بنحو 93.14 في المئة خلال الربع الثاني، إذ بلغ إنفاقهم نحو 81.7 مليون دينار مقارنة بـ 1.19 مليار دينار خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2020، فيما سجّل إجمالي الإنفاق على السفر خلال النصف الأول من 2020 نحو 1.27 مليار دينار متراجعاً 56.35 في المئة عن مستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي البالغ 2.916 مليار دينار.

ووفقاً لإحصائية «المركزي» الشهرية، انخفض إجمالي

الودائع في القطاع المصرفي بنحو 235 مليون دينار على أساس شهري، لتبلغ 45.786 مليار مقارنة بـ46.021 مليار في سبتمبر، في حين شهدت زيادة بلغت 2.159 مليار دينار منذ بداية العام و2.17 مليار مقارنة بأكتوبر من العام الماضي، مسجلة نمواً بـ4.95 و4.98 في المئة على التوالي.

من ناحية أخرى، سجّلت التسهيلات الائتمانية تراجعاً بنحو 105 ملايين دينار في أكتوبر الماضي، لتصل إلى 39.903 مليار دينار مقارنة بـ40.008 مليار في سبتمبر، فيما شهدت ارتفاعاً بـ1.475 مليار دينار منذ بداية العام الحالي، بنمو 3.84 في المئة، وزادت 1.56 مليار، وبنحو 4.1 في المئة، مقارنة بمستواها في أكتوبر من العام الماضي.



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