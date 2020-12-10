استقالة حنان عشراوي من منظمة التحرير الفلسطينية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 ديسمبر 2020 10:18 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 10 - ديسمبر - 2020 9:10 صباحًا

اعلنت المفاوضة الفلسطينية حنان عشراوي استقالتها من منصبها في منظمة التحرير الفلسطينية، داعيةً إلى إجراء إصلاحات سياسية.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فالرئيس محمود عباس قَبِل استقالة عشراوي وهي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية “وذلك بناء على طلبها”.

ولم تقدم عشراوي (74 عاما) سببًا لاستقالتها في بيان أعلنت فيه هذه الخطوة، لكنها قالت إنّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية “تعاني من التهميش وعدم المشاركة في صنع القرار”.

وأضافت: “النظام السياسي الفلسطيني بحاجة إلى تجديد مكوناته ومشاركة الشباب، نساءً ورجالا، والكفاءات في مواقع صنع القرار”.

وأكّدت عشرواي في بيان الاستقالة أنّه “آن الأوان لإجراء الإصلاحات المطلوبة وتفعيل منظمة التحرير وإعادة الاعتبار لصلاحياتها ومهامها”.

ويعود عمل عشراوي مفاوضة إلى أولى المحادثات العلنية التي توسطت فيها الولايات المتحدة مع إسرائيل في عام 1991 في مؤتمر مدريد، حين أوضحت للعالم بصفتها المتحدثة باسم منظمة التحرير الفلسطينية سعي الفلسطينيين لإقامة دولة.

وبعد توقيع اتفاقيات أوسلو مع إسرائيل في عام 1993، عملت عشراوي في حكومة السلطة الفلسطينية المشكلة حديثًا.

وهي مناصرة لحقوق المرأة وكانت أول امرأة تُنتخب لعضوية اللجنة التنفيذية في عام 2009. وأعيد انتخابها في 2018 وترأست قسم الدبلوماسية والسياسة العامة.