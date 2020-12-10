شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين من رام الله والان نبدء بالتفاصيل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم الخميس، خمسة مواطنين فلسطينيين من بلدة كوبر شمال غرب محافظة رام الله. وأفادت مصادر محلية في رام الله ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحامها بلدة كوبر شمال غرب رام الله كلا من: رائد الفحل، ومنتصر يوسف، وعلاء يوسف، وثائر البرغوثي، وتامر البرغوثي.

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