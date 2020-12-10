لفشله بقراءة اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام تنزانية، فقد شهدت البلاد تشكيل حكومة جديدة، عين فيها النائب البرلماني، فرانسيس ندولان، في منصب نائب وزير التعدين.

غير أن النائب المذكور فشل خلال حفل أداء اليمين، في قراءة نص القسم، رغم محاولته أكثر من مرة، ليطلب منه رئيس البلاد الجلوس في مكانه، ويُصدر بوقت لاحق قرارا بإقالته من منصبه، قبل أن يتسلمه.



وشهدت تنزانيا في 28 أكتوبر الماضي، انتخابات رئاسية وبرلمانية، فاز بها حزب الثورة الحاكم.