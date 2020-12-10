النفط يرتفع متجاهلا الزيادة الكبيرة بالمخزونات الأميركية

أفادت إدارة معلومات الطاقة عن قفزة قدرها 15.2 مليون برميل في مخزونات النفط الأمريكية، وهي ثاني أكبر زيادة على الإطلاق، الا ان الاسعار تجاهلت ارتفاع هذه المخزونات وسط تفاؤل بان طرح اللقاح سيؤدي إلى تحسن سريع في الطلب العالمي على الطاقة العام المقبل.ارتفع غرب تكساس الوسيط تسليم يناير بنسبة 0.4 ٪ إلى 45.69 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية في الساعة 06:20 بتوقيت غرينتش.

وارتفع سعر خام برنت لشهر فبراير بنسبة 0.3 ٪ إلى 49.00 دولارًا في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE بعد أن أغلق لم يتغير يذكر في الجلسة السابقة

يمكن أن تبدأ التطعيمات في أقرب وقت في نهاية هذا الأسبوع في الولايات المتحدة ، مع اجتماع لجنة من المستشارين يوم الخميس لمناقشة ما إذا كانت ستوصي إدارة الغذاء والدواء بترخيص الاستخدام الطارئ لقاح Pfizer / BioNTech.



ووافقت كندا على أول لقاح لفيروس كورونا الجديد يوم الأربعاء وقالت إن التطعيمات ستبدأ الأسبوع المقبل.

كما دعمت أسعار النفط بعض التوتر بعد أن اشتعلت النيران في بئرين في حقل نفط صغير في شمال العراق فيما وصفته الحكومة بـ "هجوم إرهابي" ، رغم أن الإنتاج لم يتأثر.