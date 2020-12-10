شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يرشح متخصصة في شؤون الصين ممثلة للتجارة الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن: «أ.ف.ب»

يعتزم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تعيين كاثرين تاي، المحامية المتخصصة في قضايا التجارة الحرة والصين، في منصب ممثل التجارة الأمريكي، حسبما أفادت به وسائل إعلام أمريكية، في حين دافع بايدن عن اختياره الجنرال المتقاعد من أصول إفريقية لويد أوستن لتولي وزارة الدفاع.

وهذه الأمريكية المنحدرة من أصول آسيوية والتي تتحدث لغة الماندرين بطلاقة، عملت من 2007 إلى 2014 في مكتب الممثل التجاري الأمريكي، حيث دافعت عن الولايات المتحدة أمام منظمة التجارة العالمية في ما يتعلق بخلافاتها مع الصين.

وأفاد موقع بوليتيكو بأن كاثرين تاي «لديها خبرة يمكن أن تساعد الولايات المتحدة على مواجهة بكين في قضايا مثل العمل القسري، وحقوق الملكية الفكرية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على علاقة تجارية فعالة بين أكبر اقتصادين في العالم».

وأدت تاي «دوراً رئيسياً في بلورة الاتفاقية الجديدة للتجارة الحرة لأمريكا الشمالية»، حسب صحيفة «نيويورك تايمز». وستكون تاي المسؤولة عن إعادة ترميم العلاقات التجارية الصينية الأمريكية التي تضررت بسبب الحرب التجارية التي استمرت عامين وقادها الرئيس دونالد ترامب.

وليس متوقعاً أن يُجري جو بايدن تغييراً في السياسة؛ إذ إنه ينوي أن يظل حازماً في ما يتعلق بالتجارة، ولكن من خلال تشكيل جبهة مشتركة مع حلفائه التاريخيين مثل الاتحاد الأوروبي.

وإذا تمت تسمية تاي، خريجة جامعتي «ييل» و«هارفارد» المرموقتين، رسمياً، من قبل الرئيس المنتخب، فسيتعين لاحقاً أن تُثبّت هذه التسمية في مجلس الشيوخ. وستحل في هذا المنصب محل روبرت لايتهايزر.

وأعلن بايدن في وقت سابق أنه يعتزم عند تولي مهامه، الإبقاء في الوقت الحاضر على الرسوم الجمركية المشددة التي فرضها ترامب على الصين في سياق الحرب التجارية بين البلدين. وانتقد بايدن بشدة، حصيلة الصين على صعيد حقوق الإنسان، وتوقع محللون أن تُبقي إدارته على موقف في غاية الحزم حيال بكين.

وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، ألمح بايدن إلى أنه سيسعى إلى اعتماد سياسة تجارية تقوم على إعادة إحياء تحالفات واشنطن في أوروبا، ومنطقة آسيا، والمحيط الهادئ، لتشكيل جبهة موحدة من شأنها موازنة النفوذ الصيني.

ودافع بايدن عن اختياره لويد أوستن لتولي وزارة الدفاع، في مواجهة معارضة لهذه التسمية اعتبر أصحابها أن مدة تقاعد لويد لا تزال دون سبع سنوات. واعتمد الكونجرس قاعدة تنص على أن أي عسكري سابق مرشح لتولي وزارة الدفاع، يجب أن يكون متقاعداً منذ سبع سنوات على الأقل. وبما أن أوستن (67 عاماً) متقاعد منذ فترة أقل، فسيكون على النواب منحه إعفاء. وهذا ما قاموا به في عام 2016 لتعيين جيم ماتيس، لكنهم أبدوا احتجاجهم حينها على ذلك.

وقال بايدن خلال تقديمه، الأربعاء، للصحافة مرشحه لمنصب وزير الدفاع: «ما كنتُ لأطلب إعفاء اليوم لو لم أكُن أعتقد أننا بحاجة إليه في هذه اللحظة من تاريخنا، ولو لم تكن لدي ثقة في لويد أوستن». وأضاف: «وبالتالي، كما فعل ذلك من أجل جيم ماتيس، أطلب من الكونجرس أن يمنح استثناء» لأوستن.

من جهته، أكد أوستن ـ الذي سيصبح في حال تثبيته في منصبه أول أمريكي من أصول إفريقية يتولى وزارة الدفاع ـ أنه سيؤدي مهماته بصفته مدنياً، مع خبرة عسكرية طبعاً، ولكن أيضاً مع تقدير كبير واحترام عميق لمبدأ القيادة المدنية» للبنتاجون.

وأعلن العديد من الديمقراطيين، الثلاثاء، أنهم سيصوتون ضد منح الإعفاء، وبينهم خصوصاً ريتشارد بلومنتال، والعسكرية السابقة تامي دوكوورث، وجون تيستر. وقالت النائبة الديمقراطية إليسا سلوتكين على «تويتر»، إن «اختيار جنرال متقاعد آخر لتولي مهام مدنية» ليس بالأمر الجيد. وقال أوستن إنه سيحيط نفسه بـ«مدنيين متمرسين لديهم القدرة».

وأكد الرئيس الأمريكي المنتخب، الثلاثاء، أنه اختار أوستن لتولي وزارة الدفاع وهو خيار وصفه بأنه «ضروري» و«تاريخي».

وهذا الجنرال المتقاعد الذي شارك في حربَي العراق وأفغانستان قبل أن يُصبح أول رجل من أصول إفريقية يتولى القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم)، هو شخص «مؤهل بشكل فريد لمواجهة التحديات والأزمات التي نواجهها في الوقت الحالي»، بحسب ما قال بايدن في بيان.

وأضاف بايدن: «طوال خدمته المتفانية، وفي الساعات الكثيرة التي أمضيناها معاً في غرفة العمليات بالبيت الأبيض ومع قواتنا في الخارج، أثبت الجنرال أوستن قيادة وشخصية مثاليتين». وبايدن الذي سيتولى مهماته في 20 يناير/كانون الثاني، كان قد عمل خصوصاً مع أوستن في عهد باراك أوباما، عندما أشرف على تنفيذ قرار الرئيس السابق بسحب 50 ألف عسكري أمريكي من العراق عام 2011.