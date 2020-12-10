شكرا لقرائتكم خبر عن 68.45 مليون إصابة بـ«كورونا» حول العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «وام»

أصيب أكثر من 68.45 مليون شخص بفيروس «كورونا» المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس إلى مليون و562,428، كما أظهر إحصاء لـ«رويترز». وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الإصابات في الصين في ديسمبر 2019.

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