قناة الفتنة.. قطر تعترف بسيطرة الإخوان على الجزيرة الارهابية

تحاول قناة الجزيرة القطرية دائما تزييف حقيقة مخططها المشبوه ضد الدول العربية، أبرزها مصر والمملكة العربية السعودية، وغيرهم، تلك المخطوطات التي يتقاسموها مع تنظيم الإخوان الإرهابي.

وتروج الجزيرة القطرية إلى مزاعمها بأنها قناة مستقلة، ولا تخضع لسيطرة أحد، ولا تنفذ أجندة تم إعدادها مسبقا، وتوهم المتابعين بأنها تحلم بمستقبل جيد، بينهما واقعها تخريب وتدمير للحاضر والمستقبل، والماضي إن استطاعت.

وكشف تسريب صوتي لخليفة بن حمد الأمير القطري السابق ووالد الأمير الحالي تميم، أن قناة الجزيرة تخضع بالفعل لسيطرة الجماعة الإرهابية.

ونشر خالد الهيل، المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية، تسريبا صوتيا لحوار بين حمد والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، حول قناة الجزيرة ودورها المشبوه في المنطقة.

وقال القذافي، في التسريب: "الجزيرة مسيطر عليها من قبل الإخوان، العناصر التنظيمية تسيطر على قناة الجزيرة"، معارضا تدخلها في الشأن الليبي بتغطيات منحرفة.

ولم ينفي أو يعارض حمد ما قاله القذافي، بل أكده، مجاوبا: "أنا اتفق معك، وهذا الكلام صحيح"، ليكشف زيف كافة الادعاءات التي تروجها قناة الجزيرة عن كونها شبكة مستقلة.

وكتب خالد الهيل، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "تسريب حصري - حمد بن جاسم آل ثاني يؤكد سيطرة تنظيم الإخوان على قناة الجزيرة".

وتابع: "هذا الاعتراف ينسف ادعاءات نظام قطر باستقلالية قناة الجزيرة عن أيديولوجية الإخوان، كما ادعوا في محاضر لقاءاتهم مع المجتمع الدولي".