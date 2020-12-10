السودان يشيد بحرص مصر على إنجاح الفترة الانتقالية

الخميس 10 ديسمبر 2020

أشاد عضو مجلس السيادة السوداني، صديق تاور بدور مصر تجاه بلاده، وحرصها على إنجاح الفترة الإنتقالية.



تصريحات "تاور" جاءت خلال استقباله السفير المصري لدى السودان، حسام عيسى بمكتبه في القصر الرئاسي بالخرطوم.

وامتدح ما وصفه بالمستوى المتطور الذي تشهده علاقات السودان ومصر، والتنسيق المستمر بينهما فى كافة المجالات.

بدوره، أكد السفير المصري بالخرطوم، أن لقاءه بعضو مجلس السيادة السوداني تناول آفاق التعاون المشترك بين البلدين فى المجالات التنموية والتعليمية والإنسانية.

كما تناول اللقاء، إحكام التنسيق خاصة في مجال الملفات الإقليمية، مشيرا إلى تطابق كامل في وجهات النظر حيال مجمل القضايا التي نقاشها.

وأكد السفير حسام أهمية التكامل الأمني وإستقرار البلدين، بوصفه استقرارا للمنطقة والإقليم.

ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدأت القوات المسلحة المصرية تدريباً جوياً مشتركاً مع القوات السودانية بقاعدة "مروى" الجوية السودانية.

ويعد التدريب الجوي المشترك هو الأول بين البلدين، حيث استمر حتى السادس والعشرين من نوفمبر الجاري.

التدريب المشترك يأتي في إطار دعم علاقات التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وتعزيز القدرة على إدارة أعمال جوية مشتركة باستخدام أسلحة الجو المختلفة.