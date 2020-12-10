كيف استوحى شخصية أدهم صبري؟.. تعرف على قصة حياة نبيل فاروق

محمد اسماعيل - القاهرة - غيب الموت مساء الأربعاء، الكاتب الكبير نبيل فاروق، أحد أشهر كتاب الخيال العلمي والأدب البوليسي في مصر.

ولد فاروق في 9 فبراير 1956، وصدرت له مجموعة كبيرة من القصص عن المؤسسة العربية الحديثة في شكل كتب جيب، وقدّم عدة سلاسل قصصية من أشهرها ملف المستقبل، ورجل المستحيل، وكوكتيل 2000.

لاقت قصصه نجاحا كبيرا في العالم العربي، خاصة عند الشباب والمراهقين.

بدأ نبيل فاروق اهتمامه بالقراءة منذ طفولته، حيث كان يقرأ كثيرًا، وكان والده يشجعه على ذلك، وبدأ محاولات الكتابة في المدرسة الإعدادية.

نشأ فاروق في عائلة متوسطة الحال، وبعد حصوله على شهادة الثانوية العامة التحق بكلية الطب في طنطا وتخرج منها بدرجة بكالوريوس في الطب والجراحة عام 1980، وفي عام 1985.

بعد نجاح سلسلتي رجل المستحيل وملف المستقبل، اعتزل فاروق مهنة الطب ليتفرغ كليًا للكتابة كمهنته الرئيسية، وانتقل للعيش في منشية البكري بمحافظة القاهرة في أغسطس عام 1990.

بداية التحول الجذري في مسيرة نبيل فاروق الأدبية كانت في عام 1984م عندما اشترك بمسابقة لدى المؤسسة العربية الحديثة، وفاز بجائزتها عن قصته أشعة الموت والتي نشرت في العام التالي كأول عدد من سلسلة ملف المستقبل.

في تلك الفترة أيضًا، كانت علاقة نبيل فاروق بإدارة المخابرات المصرية قد توطدت بشكل ما، ممّا سمح له بمقابلة ضابط مخابرات مصري، استوحى واقتبس منه شخصية أدهم صبري في سلسلة رجل المستحيل التي عرفت نجاحًا كبيرا في العالم العربي.

في شهر أكتوبر من عام 1998، فاز الدكتور نبيل فاروق بالجائزة الأولى في مهرجان ذكرى حرب أكتوبر عن قصة "جاسوس سيناء: أصغر جاسوس في العالم".

وفيما يلي أبرز إصدارات الكاتب الراحل:

- سلسلة رجل المستحيل، 160 عدد (آخرها "الوداع" 160).

- سلسلة ملف المستقبل، 160 عدد (آخرها "نهاية العالم" 160).

- سلسلة الاعداد الخاصة، 28 عدد (آخرها "قلعة الشر" 28 رجل المستحيل).

- سلسلة (ع × 2)، 57 عدد آخرها "قضية الدقائق الأخيرة".

- سلسلة (زهور)، صدر له فيها 30 عدد.

- سلسلة كوكتيل 2000، 51 عدد (آخرها "صدمة" 51).

- سلسلة زووم، 11 عدد (آخرها "لغز كرة الثلج" 11).

- سلسلة زهور، 118 عدد (آخرها "ملك النار" 118).

- سلسلة فارس الأندلس، 10 أعداد (آخرها "سر الأمير" 10).

- سلسلة روايات عالمية للجيب، صدر له فيها 6 أعداد.

- أرزاق رواية اجتماعية من 4 أجزاء صدر منها 3.

- سلسلة (أوسكار)، شارك في إصدار العدد الأول منها (لعنة التابوت).

- سلسة سيف العدالة، 6 أعداد (آخرها عدد "فوق القمة" 6).

- سلسلة بانوراما، 7 أعداد (آخرها عدد "التائه" 7).

- سلسلة حرب الجواسيس، 11 عدد (آخرها "المنشق" 11).

- سلسلة (الأعداد الخاصة - حرب الجواسيس) 6 أعداد.

- كما شارك في سلسلة فلاش باب "شيء من العلم"، وبعض السلاسل للناشئة مثل: (مغامرات كتاكيتو)، والعميل (صفر صفر صفر) وغيرها.

- سلسلة المتخصصون 3 أعداد عن دار ليلى.

- سلسلة مسرح الجريمة 2 عددان.

- رواية (ظل الأرض) عن دار ليلى.

- سلسلة "قصص مجانين" وأصدر منها سلسلة كاملة وكانت قصة ساخرة.

- كتاب بعنوان ليه لأ؟

- رواية "الثورة" عن دار ليلى

- شارك في كتاب 7 وجوه للحب عن دار ليلى.

- كتاب رجل المستحيل وأنا، عن دار ليلى.

- المسلسل الإذاعي رجل المستحيل العملية شبل.

- مسلسل العميل 1001.