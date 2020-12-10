"التعليم" تكشف موعد إتاحة اسم المستخدم وكلمة السر لأداء امتحان أولى ثانوي التجريبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آخر الاستعدادات الخاصة بالامتحان التدريبي لطلاب الصف الأول الثانوي الذي يعقد اعتبارا من 15/12/2020.

وأشارت الوزارة، إلى أنه سيتم إتاحة كلمة المرور واسم المستخدم يوم السبت الموافق 12/12/2020 من خلال البريد الإلكتروني للطالب أو الموقع الإلكتروني المخصص لذلك على أن يتم التأكد من تنفيذ كافة التعليمات من خلال المختصين بالتطوير التكنولوجي.

ووجهت الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم بشأن التنبيه على مديري المدارس الثانوية بالتالي:

- استلام الطلاب شرائح الانترنت "4 G" وتذليل كافة المعوقات لمساندة الطلاب وأولياء الأمور واستخدامها فقط بجهاز التابلت حيث سيتم إيقاف الشريحة في حال الاستخدام في أي جهاز آخر.

- يتم التواصل مع الدعم الفني لشركة أورانج لحل جميع المشكلات على الرقم 16110.

- يمكن للطلاب اداء الامتحان التدريبي من داخل المدارس المتصلة بالإنترنت أو من المنزل باستخدام الإنترنت المنزلي أو الشريحة.

- يجب انتهاء جميع طلاب الصف الأول والثاني الثانوي من تسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكتروني.

- يجب استخدام الطلاب للتابلت أثناء أداء الامتحان التدريبي والتواصل مع الدعم الفني لشركة سامسونج لحل جميع المشكلات.

- يمكن للطلاب الدخول خلال الفترات المحددة للامتحان التدريبي وليس بالساعات الأولى فقط حيث أنه لا يحتسب زمن الامتحان الإلكتروني بعد بدء الطلاب الامتحان (زمن الامتحان يبدأ من بداية الطالب للامتحان فقط ويمكن للطالب البدء خلال التوقيتات المتاح الدخول بها).

- مراجعة والتأكيد على الطلاب بتحديث أجهزة التابلت.

- دخول الطالب على البريد الإلكتروني (الحساب الموحد) باستخدام برنامج المتاح على التابلت.

- التأكيد على الدخول على المنصة الخاصة بالامتحانات باستخدام الأيقونة المخصصة لذلك.