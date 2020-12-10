اليوم.. محاكمة رامز جلال أمام المحكمة الاقتصادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير: تنظر محكمة جنح الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الخميس، محاكمة الفنان رامز جلال ووليد الإبراهيم، مالك قناة mbc بتهمة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لكاتبة تدعى هيام كمال. وأحالت محكمة جنح العجوزة الدعوى المقامة من المحاميين صلاح بخيت والدكتور هاني سامح بصفتهما وكيلين عن المدعية الكاتبة هيام كمال ضد المشكو في حقهما إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص وحملت رقم 1641 جنح مالية. وقال المحامي هاني سامح إن المشكو في حقهما اعتديا على الحق الأدبي والمالي الخاصين بموكلته كاتبة فكرة برنامج "رامز الرمضاني" وأن فريق الإعداد تواصل معها وحصل منها على الفكرة "المسجلة" والخاضعة لقانون حماية الملكية الفكرية ولم تحصل على حقها الأدبي والمادي. واتهم دفاع هيام كمال، الفنان رامز جلال ومالك القناة بارتكاب جرائم تداول مُصنف محمي طبقاً لأحكام القانون وطرحه للتداول بدون إذن كتابي مُسبق من المؤلف.

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