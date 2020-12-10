17 ولاية أميركية تنضم لدعوى قضائية لإلغاء نتائج الانتخابات

أعلنت 17 ولاية أمريكية، الأربعاء، دعمها لدعوى قضائية أقامتها ولاية تكساس أمام المحكمة العليا الأميركية، لإلغاء نتائج انتخابات الرئاسة.
محاولة لإلغاء نتائج التصويت في أربع ولايات خسرها الرئيس دونالد ترامب أمام الرئيس المنتخب جو بايدن.
وأقامت ولاية تكساس دعوى قضائية أمام المحكمة العليا الأميركية، في
واستهدف المدعي العام الجمهوري لولاية تكساس
ولا يزال ترامب يصر على أنه الفائز في الانتخابات الرئاسية، ورفع فريقه دعاوى قضائية على نطاق واسع تتضمن اتهامات بتزوير الأصوات.
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