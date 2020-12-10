عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سرقة محتويات طائرة يوم القيامة وروسيا تحقق

الخميس 10 ديسمبر 2020

الخليج 365

قالت الشرطة الروسية، الأربعاء، إنها تبحث عن لصوص سرقوا معدات اتصالات من طائرة عسكرية شديدة السرية تعرف باسم طائرة "يوم القيامة" مصممة للاستخدام في حالة نشوب حرب نووية.



ووقعت عملية السطو، التي تثير تساؤلات حول أمن المنشآت العسكرية الحساسة، أثناء تنفيذ أعمال صيانة لطائرة وهي من طراز إليوشن إل-80.

وتم تعديل الطائرة من طائرة ركاب سوفيتية خلال أواخر الحرب الباردة لتعمل كمركز قيادة جوي لكبار المسؤولين للتحكم في قواتهم أثناء الحرب.

وسلطت الأضواء على السرقة في وقت سابق من هذا الأسبوع في تقارير لوسائل الإعلام الروسية، بما في ذلك قناة رين التلفزيونية، التي قالت إنه جرى رصد مؤشرات على اقتحام من فتحة الشحن يوم الجمعة الماضي وإنه جرت سرقة 39 وحدة إلكترونية.

وأبدى الكرملين الأربعاء قلقه إزاء حادث السرقة، ووصف المتحدّث باسم الرئيس الروسي ديمتري بيسكوف الواقعة بأنها "حالة طوارئ" متعهّدا "اتّخاذ تدابير لمنع تكرار هذا الأمر".

ولم توضح وزارة الداخلية ماهية المسروقات لكنها أعلنت إرسال فريق من المحققين إلى المكان.