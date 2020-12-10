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17 ولاية أمريكية تنضم لدعوى قضائية لإلغاء نتائج الانتخابات
الخميس 10 ديسمبر 2020
أعلنت 17 ولاية أمريكية، الأربعاء، دعمها لدعوى قضائية أقامتها ولاية تكساس أمام المحكمة العليا الأمريكية، لإلغاء نتائج انتخابات الرئاسة.
وأقامت ولاية تكساس دعوى قضائية أمام المحكمة العليا الأمريكية، في محاولة لإلغاء نتائج التصويت في أربع ولايات خسرها الرئيس دونالد ترامب أمام الرئيس المنتخب جو بايدن.
واستهدف المدعي العام الجمهوري لولاية تكساس كين باكستون، في الدعوى، ولايات جورجيا وميشيغن وبنسلفانيا وويسكونسن، التي كانت ساحات لمعارك انتخابية بين بايدن وترامب.
ولا يزال ترامب يصر على أنه الفائز في الانتخابات الرئاسية، ورفع فريقه دعاوى قضائية على نطاق واسع تتضمن اتهامات بتزوير الأصوات.
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