شكرا لقرائتكم خبر عن "الدواء البريطانية": اللقاح استوفى معاييرنا للسلامة.. و يجب عدم تطعيم هذه الفئة والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت هيئة الدواء البريطانية إرشادات محدثة لمراكز تطعيم لقاح فايزر، وقالت: يجب عدم تطعيم من لديه تاريخ من التحسس من اللقاحات أو الدواء، ولا يجب إعطاء جرعة ثانية لمن عانى من حساسية مفرطة بعد الجرعة الأولى، وثقوا بأن اللقاح استوفى معاييرنا القوية للسلامة والفعالية.

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