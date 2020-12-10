شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا و«الأوروبية» تحددان الموعد النهائي بشأن محادثات التجارة والان نبدء بالتفاصيل
وفي بيان أرسل إلى الصحفيين بعد دقائق من تصوير جونسون وهو يغادر مقر مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قال مصدر بارز في الحكومة البريطانية إن المسؤولين أجريا "مناقشة صريحة" لكن لا تزال هناك عقبات كبيرة في المفاوضات.
وقال المصدر: "لا تزال هناك فجوات كبيرة للغاية بين الجانبين ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان يمكن سدها".
وأضاف: "وافق رئيس الوزراء وفون دي لاين على إجراء مزيد من المناقشات خلال الأيام القليلة المقبلة بين فريقي التفاوض"، وأشار إلى أنهما اتفقا على أنه بحلول يوم الأحد ينبغي اتخاذ قرار حازم بشأن مستقبل المحادثات.
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