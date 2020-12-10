شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تسجل أعلى إصابات يومية بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية أمس الأربعاء، إن البرازيل سجلت 53453 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وهو أعلى معدل إصابة بالفيروس منذ منتصف أغسطس. كما سجلت 836 حالة وفاة بكوفيد-19. وطبقا لبيانات الوزارة يبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية ستة ملايين و 728452 منذ ظهور الوباء، في حين ارتفع إجمالي الوفيات إلى 178995 وفاة لتصبح ثالث أعلى دول العالم تضررا من الوباء بعد الولايات المتحدة والهند.

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